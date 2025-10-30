Pozzuoli giornata storica | firmato l’accordo per il Rione Terra

Pozzuoli scrive una nuova pagina della sua storia. Dopo anni di attese e vicende giudiziarie, è stato firmato l’accordo che segna la rinascita del Rione Terra, il cuore più antico della città flegrea. L’intesa tra Comune, Regione e istituzioni culturali punta a tutelare e valorizzare la rocca millenaria, trasformandola in un polo di attrazione turistica, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pozzuoli, giornata storica: firmato l’accordo per il Rione Terra

