Pozzuoli firmato l’accordo per la rinascita del Rione Terra
Dopo oltre mezzo secolo, l’antica rocca puteolana del Rione Terra si prepara a riaprire le sue porte. Sottoscritta l’intesa tra istituzioni e Parco Archeologico per una strategia condivisa di tutela, cultura e turismo. Un nuovo capitolo si apre per il Rione Terra di Pozzuoli. È stato ufficialmente siglato l’accordo di valorizzazione che coinvolge Comune di . 🔗 Leggi su 2anews.it
