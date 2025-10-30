Potenziamento servizio del Trasporto Pubblico per il 1° e il 2 novembre | Busitalia attiva le navette
In occasione delle prossime festività del 1° e 2 novembre 2025, su richiesta dell’Amministrazione comunale di Salerno, verrà attivato il servizio Navetta bus Busitalia Campania ar dedicato, per favorire gli spostamenti daper il Cimitero di Salerno (frazione Brignano):-Itinerario Navetta 1. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
