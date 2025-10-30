Posti più larghi e visibilità aumentata | il Teatro Verdi ha una nuova Galleria

Padovaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Stagione 2526 del Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale si apre al Teatro Verdi con la galleria rinnovata, in grado di accogliere un pubblico più numeroso e di soddisfare tutte le sue esigenze. Il primo obbiettivo dell’intervento, reso possibile dal significativo contributo della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Posti Pi249 Larghi Visibilit224