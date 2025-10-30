È già in moto la macchina organizzativa del Natale a Castiglion Fiorentino. Anche per il 2025 il Comune, insieme al Centro Commerciale Naturale "Vie di Castiglion Fiorentino" e alla Pro Loco, sta preparando un cartellone di eventi e atmosfere magiche. Dopo la chiusura del bando per l’assegnazione delle tradizionali casine di legno, destinate ad animare piazza del Municipio, è arrivata la conferma: tutte e 12 le postazioni sono state assegnate, 4 dedicate ai prodotti alimentari e 8 all’artigianato e alle creazioni del proprio ingegno. Le richieste sono state oltre 20, a testimonianza dell’ interesse che l’iniziativa continua a suscitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Posti per casette di Natale. Oltre 20 le richieste