Posti per casette di Natale Oltre 20 le richieste
È già in moto la macchina organizzativa del Natale a Castiglion Fiorentino. Anche per il 2025 il Comune, insieme al Centro Commerciale Naturale "Vie di Castiglion Fiorentino" e alla Pro Loco, sta preparando un cartellone di eventi e atmosfere magiche. Dopo la chiusura del bando per l’assegnazione delle tradizionali casine di legno, destinate ad animare piazza del Municipio, è arrivata la conferma: tutte e 12 le postazioni sono state assegnate, 4 dedicate ai prodotti alimentari e 8 all’artigianato e alle creazioni del proprio ingegno. Le richieste sono state oltre 20, a testimonianza dell’ interesse che l’iniziativa continua a suscitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
Dal 28 Novembre Al 6 Gennaio Mercato Di Natale A Sarzana Piazza Matteotti Con Casette Natalizie Posti Limitati Artigianato Prodotti Tipici e Food Spettacoli Animazione per i più piccoli e tanto altro Ancora per Prenotazioni chiamare 3664692681 Massimo ( Vai su Facebook
Posti per casette di Natale. Oltre 20 le richieste - Castiglioni ha chiuso il bando per l’assegnazione degli stalli per i mercanti. Come scrive lanazione.it
Perugia, ladri spregiudicati ripuliscono le casette: via i regali di Natale - Luci, sorrisi, pista di ghiaccio, cuore gigante acchiappaselfie, primi segnali di shopping natalizio e ieri pomeriggio il clic per le luminarie in centro. Da ilmessaggero.it
Natale sotto la neve: il paesaggio del Gargano è da cartolina. A Bari il sindaco offre posti letto in più ai senzatetto - Anche questa mattina molti comuni garganici, soprattutto quelli più alti come Monte Sant'Angelo e Roseto Valfortore, si sono svegliati imbiancati. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it