Poste Italiane in tilt per ore | il blackout Microsoft che ti impedisce di pagare giocare o lavorare
Il pomeriggio del 29 ottobre 2025 ha messo in ginocchio l’Italia digitale. Migliaia di utenti si sono trovati improvvisamente impossibilitati ad accedere ai servizi più disparati: dal sito di Poste Italiane fino a Xbox Live, passando per Microsoft 365 e Teams. Un blackout tecnologico che ha paralizzato per diverse ore servizi pubblici e privati, rivelando ancora una volta quanto sia fragile l’infrastruttura su cui poggia la nostra vita quotidiana. La causa del disservizio è da ricercare in Microsoft Azure, la piattaforma cloud che rappresenta uno dei pilastri dell’internet moderno. Azure fornisce infrastrutture critiche per archiviazione dati, autenticazione, intelligenza artificiale, reti e server a innumerevoli aziende e istituzioni in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Screenworld.it
