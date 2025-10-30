Poste Italiane e risparmio la Campania guida la classifica Mattarella | Libretto postale custode dei sogni degli italiani

Uno stock complessivo di circa 320 miliardi di euro per 27 milioni di sottoscrittori di risparmio postale. È il bilancio al 31 dicembre 2024 diffuso da Poste Italiane in occasione. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

poste italiane risparmio campaniaPoste Italiane e risparmio, la Campania guida la classifica. Mattarella: «Libretto postale custode dei sogni degli italiani» - Uno stock complessivo di circa 320 miliardi di euro per 27 milioni di sottoscrittori di risparmio postale. msn.com scrive

poste italiane risparmio campaniaPoste-Cdp: Mattarella, 'risparmio postale strumento di democratizzazione' - "Abbiamo appena celebrato la 101/ma Giornata del risparmio e con espressione felice" l'ad di Poste italiane, Matteo Del Fante, ha definito il risparmio postale "come uno st ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

poste italiane risparmio campaniaPoste e CDP celebrano i 150 anni del risparmio postale. Del Fante: “Vale 320 miliardi“. Scannapieco: “Pronti a lavorare per la rete unica” - Poste e CDP celebrano i 150 anni del risparmio postale. Riporta key4biz.it

