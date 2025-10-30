Porto sicuro e player del miracolo economico 150 anni del risparmio postale

(Adnkronos) – 'Porto sicuro' dei risparmi tra le due guerre, con un'impennata in un ventennio del 243% al 18% del pil nel 1942, e 'player' del miracolo economico, la storia del risparmio postale inizia nel 1875 con due protagonisti: Cassa depositi e prestiti e Poste italiane.  Strumento con cui milioni di italiani iniziano a depositare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

