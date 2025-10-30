Porto sicuro e player del miracolo economico 150 anni del risparmio postale
(Adnkronos) – 'Porto sicuro' dei risparmi tra le due guerre, con un'impennata in un ventennio del 243% al 18% del pil nel 1942, e 'player' del miracolo economico, la storia del risparmio postale inizia nel 1875 con due protagonisti: Cassa depositi e prestiti e Poste italiane. Strumento con cui milioni di italiani iniziano a depositare . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Diventare genitori è un viaggio che comincia molto prima della nascita. È fatto di emozioni nuove, di sogni, di domande e di un desiderio profondo: offrire al proprio bambino un porto sicuro. Il Circolo della sicurezza nasce per accompagnare le coppie in attesa - facebook.com Vai su Facebook
Blog | Perché l'Italia è un porto sicuro e non lo sappiamo https://econopoly.ilsole24ore.com/2025/10/09/perche-litalia-e-un-porto-sicuro-e-non-lo-sappiamo/?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox=1760011482… - X Vai su X
Porto sicuro e player del miracolo economico, 150 anni del risparmio postale - 'Porto sicuro' dei risparmi tra le due guerre, con un'impennata in un ventennio del 243% al 18% del pil nel 1942, e 'player' del miracolo economico, la storia del risparmio postale inizia nel 1875 con ... Scrive adnkronos.com
L’Inps chiede ai pensionati la dichiarazione della situazione reddituale (Red): ecco chi deve presentarla - L'INPS chiede ai pensionati di comunicare i redditi 2024 per verificare i requisiti per maggiorazioni e integrazioni ... Riporta ilfattoquotidiano.it