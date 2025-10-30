Porto Legacoop | Servono certezze sulle opere risorse adeguate e una governance solida
Il porto di Ravenna rappresenta un’infrastruttura strategica per la Romagna e per l’intero sistema produttivo italiano. Alla luce del recente confronto tra istituzioni e operatori del cluster marittimo, Legacoop Romagna ribadisce la necessità di mantenerlo al centro della strategia nazionale dei. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
