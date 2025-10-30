Porto Empedocle concluso il ripristino della quarta campata del viadotto Re

In linea con il cronoprogramma stabilito, l’Anas ieri ha concluso le attività relative al ripristino della campata tampone n° 4 del viadotto Re, al km 178,820 della Ss 115 “Sud Occidentale Sicula”, in territorio di Porto Empedocle. L’intervento – come spiega l’Anas in una nota - ha previsto il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

