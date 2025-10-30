Porti rifiuti e Casa della salute Botta e risposta sindaco-minoranza

Porti, differenziata, Casa della salute, aumenti del suolo pubblico, ’Iacovacci’: questi i temi su cui il sindaco Arturo Cerulli e i consiglieri di opposizione Priscilla Schiano e Marco Nieto si sono confrontati in diretta facebook di Lifebox Streaming, con le domande di Alessandro Roncolini. Riguardo i porti, Cerulli ha ribadito di volere "che Porto Ercole diventi sicuro e più pubblico. Questo ha portato a ricorsi al Tar, ma noi vogliamo trovare i soldi, servono 40 milioni. Con la Provincia bandiremo le gare, il Tar andrà avanti ma le gare si faranno lo stesso. Sul porto della Pilarella vogliamo andare sulla messa in sicurezza allungando il moloche consentirebbe di ospitare barche importanti per tutto l’anno". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Porti, rifiuti e Casa della salute. Botta e risposta sindaco-minoranza

