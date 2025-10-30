Poponcini | il Prefetto ha già istituito un tavolo di coordinamento per la sicurezza in città e in provincia

Arezzo, 30 ottobre 2025 – Il comandante Aldo Poponcini vuole rettificare alcuni punti nell’intervista. I l comandante vuole specificare che il Prefetto “ha già istituito un tavolo di coordinamento per quanto riguarda i problemi inerenti alla sicurezza in città e in provincia”. E ancora: “che non è di competenza del comando di polizia municipale entrare in merito alla sicurezza in città, in quanto il comando deve eseguire solo le disposizioni del Prefetto e del Questore nel tavolo tecnico. Inoltre, a proposito del caso del cittadino polacco, che tutte le misure sono già state attuate e prese in coordinamento dagli organi competenti”. 🔗 Leggi su Lanazione.it