Ponte sullo Stretto Tridico | Salvini farebbe bene a dimettersi
“Un disastro annunciato, il provvedimento con cui la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al ponte sullo stretto e la registrazione della delibera Cipess di agosto scorso che approvava il progetto definitivo, certifica le forzature operate dal Governo Meloni e dal ministro delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
La Corte dei conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto. Il no al Ponte è arrivato dalla «sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti» che, «all’esito della C - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, Tridico: ‘Salvini farebbe bene a dimettersi’ - Il Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti: Tridico parla di un disastro per la Calabria e accusa Salvini di sprechi ... Scrive citynow.it
Ponte sullo Stretto, Tridico: “Disastro annunciato” - Il provvedimento con cui la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto e la registrazione della delibera Cipess di agosto scorso che approvava il ... Riporta zoom24.it
Ponte sullo Stretto, Salvini: “Risponderemo a Corte dei Conti, il progetto va avanti” - Il governo ha detto che nonostante la delibera negativa della Corte dei Conti il Ponte sullo Stretto sarà realizzato comunque ... Si legge su fanpage.it