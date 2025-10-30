Ponte sullo Stretto Tridico | Salvini farebbe bene a dimettersi

Reggiotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Un disastro annunciato, il provvedimento con cui la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al ponte sullo stretto e la registrazione della delibera Cipess di agosto scorso che approvava il progetto definitivo, certifica le forzature operate dal Governo Meloni e dal ministro delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ponte sullo Stretto, Tridico: ‘Salvini farebbe bene a dimettersi’ - Il Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti: Tridico parla di un disastro per la Calabria e accusa Salvini di sprechi ... Scrive citynow.it

ponte stretto tridico salviniPonte sullo Stretto, Tridico: “Disastro annunciato” - Il provvedimento con cui la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto e la registrazione della delibera Cipess di agosto scorso che approvava il ... Riporta zoom24.it

ponte stretto tridico salviniPonte sullo Stretto, Salvini: “Risponderemo a Corte dei Conti, il progetto va avanti” - Il governo ha detto che nonostante la delibera negativa della Corte dei Conti il Ponte sullo Stretto sarà realizzato comunque ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Tridico Salvini