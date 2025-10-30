Ponte sullo Stretto stop della Corte dei Conti | no a visto di legittimità governo verso delibera tramite CdM Meloni | Intollerabile invadenza

La normativa consente comunque al governo di confermare la delibera con un’apposita decisione del Consiglio dei Ministri, qualora ritenga che l’opera risponda a un interesse pubblico superiore. Una scelta che, se adottata, permetterebbe di riattivare l’iter del progetto, ma solo dopo un esame politi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti: no a visto di legittimità, governo verso delibera tramite CdM, Meloni: “Intollerabile invadenza”

