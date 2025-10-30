Ponte sullo Stretto stop da Corte dei Conti Riunione d’urgenza di governo

Politica nella bufera dopo che la Corte dei Conti ha negato la legittimità della costruzione del ponte sullo Stretto. La Meloni: andiamo avanti, e convoca il governo a Palazzo Chigi. Esultano le opposizioni ma la Corte dei Conti precisa: sono stati valutati solo i profili giuridici, non la validità del progetto. Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ponte sullo Stretto, stop da Corte dei Conti. Riunione d’urgenza di governo

Contenuti che potrebbero interessarti

Alle 10,30 il vicepremier e ministro #MatteoSalvini a Palazzo Chigi per partecipare al vertice convocato dalla presidente del Consiglio #GiorgiaMeloni. Al centro il Ponte sullo Stretto dopo la bocciatura della Corte dei Conti - facebook.com Vai su Facebook

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, ecco perché la Corte dei conti ha bloccato il progetto e cosa succede ora - Dalla Corte arriva uno stop tecnico, non politico: sotto la lente dei magistrati le coperture economiche, le stime sul traffico, la conformità del progetto alle normative ambientali e la competenza de ... Secondo milanofinanza.it

Ponte sullo Stretto, vertice a Palazzo Chigi. E l'Anm dopo le chat piange pure: solidarietà alla Corte di conti - È in corso a palazzo Chigi la riunione convocata dalla premier Giorgia Meloni dopo lo stop arrivato dalla Corte dei Conti sul progetto ... Si legge su iltempo.it

Ponte sullo Stretto, stop della Corte dei Conti che nega visto di legittimità - Nonostante la bocciatura, il governo può andare avanti comunque ... Si legge su rainews.it