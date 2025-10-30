Ponte sullo Stretto Salvini tira dritto | Andiamo avanti Cantieri a inizio 2026

Questo ponte s'ha da fare. Matteo Salvini tira dritto sul progetto del ponte sullo Stretto e replica alla bocciatura arrivata dalla Corte dei Conti. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha confermato le intenzioni del governo ai giornalisti che lo aspettavano fuori da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Today.it