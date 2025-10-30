Ponte sullo Stretto Salvini tira dritto | Andiamo avanti Cantieri a inizio 2026
Questo ponte s'ha da fare. Matteo Salvini tira dritto sul progetto del ponte sullo Stretto e replica alla bocciatura arrivata dalla Corte dei Conti. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha confermato le intenzioni del governo ai giornalisti che lo aspettavano fuori da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Today.it
Altre letture consigliate
Alle 10,30 il vicepremier e ministro #MatteoSalvini a Palazzo Chigi per partecipare al vertice convocato dalla presidente del Consiglio #GiorgiaMeloni. Al centro il Ponte sullo Stretto dopo la bocciatura della Corte dei Conti - facebook.com Vai su Facebook
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, Salvini: "Risponderemo alla Corte dei conti punto per punto" - Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, ... Si legge su iltempo.it
Vertice sul Ponte, Salvini tira dritto: «Partiremo con i cantieri a febbraio» - Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture dopo la riunione d'urgenza convocata a Palazzo Chigi per la bocciatura della Corte dei Conti ... Segnala lasicilia.it
Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza di governo. Salvini: 'Risponderemo alla Corte dei Conti punto su punto' - La Corte dei Conti: 'Le critiche siano rispettose del nostro operato. Da ansa.it