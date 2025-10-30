Ponte sullo Stretto Salvini tira dritto | Andiamo avanti Cantieri a inizio 2026

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questo ponte s'ha da fare. Matteo Salvini tira dritto sul progetto del ponte sullo Stretto e replica alla bocciatura arrivata dalla Corte dei Conti. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture ha confermato le intenzioni del governo ai giornalisti che lo aspettavano fuori da Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

ponte stretto salvini tiraPonte sullo Stretto, Salvini: "Risponderemo alla Corte dei conti punto per punto" - Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, ... Si legge su iltempo.it

ponte stretto salvini tiraVertice sul Ponte, Salvini tira dritto: «Partiremo con i cantieri a febbraio» - Così il vicepremier e ministro delle Infrastrutture dopo la riunione d'urgenza convocata a Palazzo Chigi per la bocciatura della Corte dei Conti ... Segnala lasicilia.it

ponte stretto salvini tiraPonte sullo Stretto, riunione d'urgenza di governo. Salvini: 'Risponderemo alla Corte dei Conti punto su punto' - La Corte dei Conti: 'Le critiche siano rispettose del nostro operato. Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Salvini Tira