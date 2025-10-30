Ponte sullo Stretto Salvini | Si farà Tensione tra governo e magistratura dopo lo stop della Corte dei Conti

La promessa del vicepremier: "Cantieri al via a febbraio". Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà, lo ribadisce con fermezza il vicepremier Matteo Salvini, dopo la riunione d'emergenza convocata da Giorgia Meloni in seguito alla decisione della Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess per l'opera da 13,5 miliardi di euro. In attesa delle motivazioni ufficiali dei magistrati, attese entro 30 giorni, Salvini ha assicurato: "Nel primo Consiglio dei ministri informerò i colleghi su come intendiamo procedere e mettere in sicurezza i fondi.

ponte sullo stretto salvini si far224 tensione tra governo e magistratura dopo lo stop della corte dei conti

© Dayitalianews.com - Ponte sullo Stretto, Salvini: “Si farà”. Tensione tra governo e magistratura dopo lo stop della Corte dei Conti

