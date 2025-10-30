Ponte sullo Stretto Salvini | Si farà Tensione tra governo e magistratura dopo lo stop della Corte dei Conti

ABBONATI A DAYITALIANEWS La promessa del vicepremier: “Cantieri al via a febbraio”. Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà, lo ribadisce con fermezza il vicepremier Matteo Salvini, dopo la riunione d’emergenza convocata da Giorgia Meloni in seguito alla decisione della Corte dei Conti, che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess per l’opera da 13,5 miliardi di euro. In attesa delle motivazioni ufficiali dei magistrati, attese entro 30 giorni, Salvini ha assicurato: “Nel primo Consiglio dei ministri informerò i colleghi su come intendiamo procedere e mettere in sicurezza i fondi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Ponte sullo Stretto, Salvini: “Si farà”. Tensione tra governo e magistratura dopo lo stop della Corte dei Conti

Contenuti che potrebbero interessarti

La Corte dei conti ha deciso di non concedere il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto. Il no al Ponte è arrivato dalla «sezione centrale di controllo di legittimità su atti del governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti» che, «all’esito della C - facebook.com Vai su Facebook

La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X

Ponte Stretto, Salvini: Nessuno scontro tra poteri Stato. Opera unica al mondo che serve al Paese - (Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 Senza nessuno scontro tra poteri dello Stato daremo tutte le informazioni che ci vengono richieste. Lo riporta notizie.tiscali.it

Ponte Stretto, Salvini: Non voglio pensare a vendetta magistrati per Riforma giustizia - (Agenzia Vista) "Non voglio pensare che qualcuno si vendichi contro siciliani e calabresi per una riforma approvata dal dal Parlamento. Da stream24.ilsole24ore.com

Salvini sullo stop al Ponte sullo Stretto: «Un danno per cittadini e imprese. Ma la casta giudiziaria non ci fermerà» - «Ma sì, perché ci avevano mandato dei punti e delle osservazioni che rendevano manifesta la totale non conoscenza del dossier. Segnala msn.com