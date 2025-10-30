Ponte sullo Stretto Salvini | Risponderemo alla Corte dei conti punto per punto

"Abbiamo calendarizzato i prossimi passi. Al primo il Consiglio dei ministri, a giorni informerò i colleghi su come andiamo avanti, mettere in sicurezza i fondi necessari all'opera che siamo determinati a portare avanti". Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini è intervenuto sul progetto del ponte sullo Stretto di Messina. "Attendiamo con estrema tranquillità i rilievi della Corte dei conti a cui siamo convinti di poter rispondere punto su punto perché abbiamo rispettato tutte le normative", ha aggiunto. "Mi sarebbe piaciuto partire con i cantieri già a novembre, se dovremo tornare in Cdm ai primi di dicembre rimandando in Corte dei Conti tutte le nostre motivazioni per proseguire con l'opera lo faremo", ha precisato il vicepremier, che non vuole "mettere bandierine: "Non è un ponte della Lega, non è un ponte sovranista, ma un ponte che crea ricchezza, lavoro. 🔗 Leggi su Iltempo.it

