Ponte sullo Stretto Salvini | Risponderemo a Corte dei Conti il progetto va avanti
Il governo ha detto che nonostante la delibera negativa della Corte dei Conti il Ponte sullo Stretto sarà realizzato comunque. Ma il governo ha deciso di attendere le motivazioni della bocciatura della Corte e rispondere punto su punto sui rilievi. Al momento non ci sarà nessuna forzatura da parte dell'esecutivo: "I cantieri partiranno a febbraio, senza nessuno scontro tra poteri dello Stato", ha assicurato Salvini. 🔗 Leggi su Fanpage.it
