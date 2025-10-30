Ponte sullo Stretto Salvini e Meloni a Palazzo Chigi dopo la bocciatura della Corte dei Conti | Non ci fermeremo
Nella giornata di oggi è giunta anche una nuova nota della Corte dei Conti, in cui viene specificato che la Sezione di controllo legittimità "si è espressa su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell'opera". 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Altre letture consigliate
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti nega il visto di legittimità: nuovo stop tecnico al progetto - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei ... Lo riporta ilgazzettino.it
Meloni-Salvini, riunione d’urgenza a Palazzo Chigi dopo lo stop al Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti: «Valutazione strettamente giuridica» - Il ministro dei Trasporti spinge perché il governo proceda col progetto nonostante la decisione dei giudici. Segnala open.online
Ponte sullo Stretto, Meloni convoca un vertice a Palazzo Chigi. Webuild soffre in borsa: cosa dicono gli analisti - Il supporto politico, secondo Equita, rimane chiaro ma la decisione della Corte dei Conti riduce notevolmente la visibilità almeno sulle tempistiche dei lavori. Lo riporta milanofinanza.it