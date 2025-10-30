Ponte sullo Stretto Salvini e Meloni a Palazzo Chigi dopo la bocciatura della Corte dei Conti | Non ci fermeremo

Nella giornata di oggi è giunta anche una nuova nota della Corte dei Conti, in cui viene specificato che la Sezione di controllo legittimità "si è espressa su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del Ponte sullo Stretto, senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell'opera". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

