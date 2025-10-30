Ponte sullo Stretto Salvini | Avanti compatti Spero non siano vendette per la giustizia La Corte dei Conti | rispettare i magistrati

La nota della Corte dei Conti: «Ci siamo espressi su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, senza alcun tipo di valutazione sull'opportunità e sul merito dell'opera». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Ponte sullo Stretto, Salvini: "Avanti compatti. Spero non siano vendette per la giustizia". La Corte dei Conti: rispettare i magistrati

Argomenti simili trattati di recente

LIVE - Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - facebook.com Vai su Facebook

La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti nega il visto di legittimità alal delibera Cipess. Salvini: andiamo avanti. Cgil: gravissimo ignorare i rilievi - La Corte dei Conti non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera del Cipess dello scorso 6 ... Riporta ildiariodellavoro.it

Ponte sullo Stretto, Morelli: "Andiamo avanti, lo faremo sicuramente. E' obiettivo di Salvini e del governo" - Così Il sottosegretario di Stato, con delega al Cipess, Alessandro Morelli, interpellato da Affaritaliani dopo la bocciatura da parte della Corte dei Conti della realizzazione del Po ... Secondo affaritaliani.it

Ponte sullo Stretto, è scontro istituzionale: Corte dei Conti boccia la delibera Cipess, Salvini «andiamo avanti» - La Corte dei Conti ferma il progetto definitivo da 13 miliardi per il Ponte sullo Stretto di Messina, ma l’esecutivo difende la scelta e attacca i magistrati contabili. quicosenza.it scrive