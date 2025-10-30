Ponte sullo stretto Salvini | Andremo avanti senza scontri tra poteri daremo tutte le risposte che servono

Palazzo Chigi ha confermato le parole di Salvini con una nota, in cui si legge che l'esito della riunione prevede che il governo attenderà la pubblicazione delle motivazioni della delibera adottata ieri dalla Corte dei Conti. Solo dopo averla esaminata nel dettaglio, quindi, il Governo provvederà a replicare puntualmente a ciascun rilievo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ponte sullo stretto, Salvini: “Andremo avanti senza scontri tra poteri, daremo tutte le risposte che servono”

