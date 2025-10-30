AGI - "Siamo determinati a portare avanti" il lavoro sul Ponte sullo Stretto "convinti di poter rispondere punto su punto alla Corte dei Conti". "Il mio obiettivo è realizzare un ponte che non è di Salvini ma degli italiani". Al termine della riunione d'urgenza a Palazzo Chigi voluta dalla premier Meloni dopo che la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e vicepremier Matteo Salvini risponde così ai giornalisti che gli chiedono cosa abbia deciso il Governo.. "Non è un 'ponte della Lega', non è un ponte sovranista, ma un ponte che crea ricchezza, lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ponte sullo Stretto: riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Salvini: "Determinati ad andare avanti"