Ponte sullo Stretto | riunione d' urgenza a Palazzo Chigi Salvini | Determinati ad andare avanti
AGI - "Siamo determinati a portare avanti" il lavoro sul Ponte sullo Stretto "convinti di poter rispondere punto su punto alla Corte dei Conti". "Il mio obiettivo è realizzare un ponte che non è di Salvini ma degli italiani". Al termine della riunione d'urgenza a Palazzo Chigi voluta dalla premier Meloni dopo che la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili e vicepremier Matteo Salvini risponde così ai giornalisti che gli chiedono cosa abbia deciso il Governo.. "Non è un 'ponte della Lega', non è un ponte sovranista, ma un ponte che crea ricchezza, lavoro. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
LIVE - Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - facebook.com Vai su Facebook
La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - Una riunione di governo sul Ponte sullo Stretto si terrà in mattinata a Palazzo Chigi, all'indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei ... ilgazzettino.it scrive
Riunione d'urgenza del governo sul Ponte sullo Stretto. La Corte dei Conti: "Verdetto giuridico" - Meloni riunisce i due vicepremier all'indomani del pronunciamento sul ponte. Secondo ilfoglio.it
Ponte sullo Stretto: dopo la Corte dei Conti, Consiglio dei ministri urgente - Oltre a Giorgia Meloni, presenti il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e, in video collegamento, l’altro vicepremier Antonio Tajani. Riporta rainews.it