Ponte sullo stretto | riunione di governo a Palazzo Chigi La Corte dei Conti | Vautati sol

AGI - Si terrà questa mattina una riunione di governo a palazzo Chigi dopo che la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto. Lo confermano fonti di governo. A riferirlo è anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che, al Corriere della sera dice: "La presidente" del Consiglio Meloni ieri sera "ha convocato" per questa mattina "una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi per affrontare la questione". E io credo che dobbiamo prenderci la responsabilità di riapprovare il progetto prima in Cdm e poi in Parlamento. Certo: qui ci sono in ballo miliardi, ci sono in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende pronte a partire. 🔗 Leggi su Agi.it
