Ponte sullo stretto | riunione di governo a Palazzo Chigi La Corte dei Conti | Valutati so

AGI - E' in corso la riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo che la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto. Presente anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che in un'intervista al Corriere della sera ha spiegato: "Credo che dobbiamo prenderci la responsabilità di riapprovare il progetto prima in Cdm e poi in Parlamento. Certo: qui ci sono in ballo miliardi, ci sono in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende pronte a partire. Fermarci è un'assurdità". Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani sta partecipando, in videocollegamento, alla riunione di governo in corso a Palazzo Chigi.

