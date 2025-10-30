Ponte sullo stretto | riunione di governo a Palazzo Chigi La Corte dei Conti | Valutati so
AGI - E' in corso la riunione d'urgenza a Palazzo Chigi dopo che la Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto. Presente anche il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che in un'intervista al Corriere della sera ha spiegato: "Credo che dobbiamo prenderci la responsabilità di riapprovare il progetto prima in Cdm e poi in Parlamento. Certo: qui ci sono in ballo miliardi, ci sono in ballo centinaia di migliaia di posti di lavoro e migliaia di aziende pronte a partire. Fermarci è un'assurdità". Anche il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani sta partecipando, in videocollegamento, alla riunione di governo in corso a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Agi.it
