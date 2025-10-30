Ponte sullo Stretto riunione del Governo dopo no Corte dei Conti a delibera per opera da €13,5mld Salvini tira dritto | Si farà lo stesso

L’ipotesi più concreta al momento è un ritorno del dossier in Consiglio dei ministri, per approvare nuovamente il progetto e classificarlo come di “interesse pubblico di rilevanza superiore”, consentendone così l’esecuzione nonostante il parere negativo della magistratura contabile Riunione d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

