Ponte sullo Stretto perché la Corte dei conti ha bocciato il progetto e cosa succede ora

Wired.it | 30 ott 2025

I magistrati contabili negano il visto alla delibera Cipess da 13,5 miliardi di euro approvata ad agosto. Le motivazioni arriveranno entro 30 giorni. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei conti ha bocciato il progetto e cosa succede ora

