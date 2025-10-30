Ponte sullo Stretto perché c' è la bocciatura della Corte dei Conti | Nessun giudizio valutazioni giuridiche
Il Ponte sullo Stretto di Messina resta al centro di un acceso scontro politico e istituzionale. I magistrati della Corte dei Conti hanno detto «no»: la delibera Cipess che approvava. 🔗 Leggi su Leggo.it
