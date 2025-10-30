Ponte sullo Stretto Paolo Capone Leader UGL | Una bocciatura che sa di beffa

Ilgiornaleditalia.it | 30 ott 2025

"Una bocciatura che sa di beffa, soprattutto per lo sviluppo del Mezzogiorno". Così Paolo Capone, Segretario Generale dell'UGL, ha commentato il pronunciamento della Corte dei Conti sulla realizzazione del Ponte sullo Stretto. "Pur nel pieno rispetto delle regole, è evidente che la realizzazione del.

ponte sullo stretto paolo capone leader ugl una bocciatura che sa di beffa

© Ilgiornaleditalia.it - Ponte sullo Stretto. Paolo Capone, Leader UGL: “Una bocciatura che sa di beffa”

