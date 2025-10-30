Ponte sullo Stretto Occhiuto | Trovo assurda la presa di posizione della Corte dei Conti

Reggiotoday.it | 30 ott 2025

“Ha ragione il vice premier Matteo Salvini: la decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese”. Per Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria "il Ponte sullo Stretto non rappresenta solo una grande infrastruttura che il Mezzogiorno attende da decenni, ma anche un’immensa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

