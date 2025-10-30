Ponte sullo Stretto Occhiuto | Trovo assurda la presa di posizione della Corte dei Conti
“Ha ragione il vice premier Matteo Salvini: la decisione della Corte dei Conti è un grave danno per il Paese”. Per Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria "il Ponte sullo Stretto non rappresenta solo una grande infrastruttura che il Mezzogiorno attende da decenni, ma anche un’immensa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Per il Ponte sullo Stretto di Messina, grande opera simbolo di Matteo Salvini, arriva un nuovo stop. La Corte dei conti al termine di una lunga Camera di Consiglio ha stabilito di non concedere il visto di legittimità e la registrazione della delibera Cipess di agost Vai su Facebook
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X
No al Ponte sullo Stretto, Meloni: “Invasione dei giudici”. Occhiuto: “Decisione assurda” - Così la premier e il presidente della Regione Calabria dopo la decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità al Ponte sullo Stretto ... Da quicosenza.it
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti prova a bloccare il progetto. Da Meloni a Occhiuto, ira del Centrodestra: “ennesima invasione politica dei giudici” - “La sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, all’esito della Camera di consiglio seguita all’adunanza del 29 ottobre ... Lo riporta strettoweb.com
Ponte sullo Stretto, Occhiuto: ‘Ha ragione Salvini, la Corte dei Conti ha danneggiato il Paese’ - Il processo non è più reversibile, il Governo andrà avanti" ... Segnala citynow.it