Ponte sullo Stretto | nuovo stop dalla Corte dei Conti
Nuovo stop al Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti boccia la delibera Cipess. Il progetto del Ponte sullo Stretto incassa un nuovo, pesante stop. La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 412025, approvata lo scorso agosto, che sanciva l’ok definitivo all’opera e l’assegnazione di fondi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Una decisione che ha scatenato un acceso scontro tra governo e magistratura contabile, con reazioni infuocate da parte dei vertici dell’esecutivo. Salvini e Meloni attaccano la magistratura contabile. Il vicepremier Matteo Salvini, principale promotore del Ponte, ha bollato la scelta come “politica più che tecnica”, parlando di “grave danno per il Paese” e assicurando che “si andrà avanti comunque”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Altre letture consigliate
Il progetto del Ponte sullo Stretto è miseramente fallito. Sotterrato dai rilievi della Commissione europea, prima, e adesso anche della Corte dei Conti. L’avevamo già denunciato: viola norme europee e interne, procedurali e ambientali. Meloni e Salvini sono gi Vai su Facebook
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X
La Corte dei Conti blocca il Ponte sullo Stretto. Meloni accusa: “Invasione dei giudici”, Salvini promette: “Andiamo avanti” - Stop al Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti nega il visto di legittimità, l’esecutivo punta a forzare la procedura per continuare. Lo riporta mam-e.it
Stop al Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei Conti ha detto no: le riserve su costi, progetto, urgenza e Cipess “politico” - I giudici contro il dossier che sbloccava i fondi per l’opera: tutti i dubbi dei magistrati contabili. msn.com scrive
Il Ponte sullo Stretto di Messina, il progetto si complica: gli scenari futuri - I dubbi della Corte dei Conti, il boom di candidature, le rassicurazioni di Ciucci e la sicurezza del ministro Salvini ... Riporta corrieredellacalabria.it