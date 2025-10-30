Nuovo stop al Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti boccia la delibera Cipess. Il progetto del Ponte sullo Stretto incassa un nuovo, pesante stop. La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 412025, approvata lo scorso agosto, che sanciva l’ok definitivo all’opera e l’assegnazione di fondi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Una decisione che ha scatenato un acceso scontro tra governo e magistratura contabile, con reazioni infuocate da parte dei vertici dell’esecutivo. Salvini e Meloni attaccano la magistratura contabile. Il vicepremier Matteo Salvini, principale promotore del Ponte, ha bollato la scelta come “politica più che tecnica”, parlando di “grave danno per il Paese” e assicurando che “si andrà avanti comunque”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Ponte sullo Stretto: nuovo stop dalla Corte dei Conti