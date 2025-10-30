Ponte sullo Stretto | nuovo stop dalla Corte dei Conti

Gbt-magazine.com | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo stop al Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti boccia la delibera Cipess. Il progetto del Ponte sullo Stretto incassa un nuovo, pesante stop. La Corte dei Conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess n. 412025, approvata lo scorso agosto, che sanciva l’ok definitivo all’opera e l’assegnazione di fondi dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. Una decisione che ha scatenato un acceso scontro tra governo e magistratura contabile, con reazioni infuocate da parte dei vertici dell’esecutivo. Salvini e Meloni attaccano la magistratura contabile. Il vicepremier Matteo Salvini, principale promotore del Ponte, ha bollato la scelta come “politica più che tecnica”, parlando di “grave danno per il Paese” e assicurando che “si andrà avanti comunque”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

ponte sullo stretto nuovo stop dalla corte dei conti

© Gbt-magazine.com - Ponte sullo Stretto: nuovo stop dalla Corte dei Conti

Altre letture consigliate

ponte stretto nuovo stopLa Corte dei Conti blocca il Ponte sullo Stretto. Meloni accusa: “Invasione dei giudici”, Salvini promette: “Andiamo avanti” - Stop al Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti nega il visto di legittimità, l’esecutivo punta a forzare la procedura per continuare. Lo riporta mam-e.it

ponte stretto nuovo stopStop al Ponte sullo Stretto, perché la Corte dei Conti ha detto no: le riserve su costi, progetto, urgenza e Cipess “politico” - I giudici contro il dossier che sbloccava i fondi per l’opera: tutti i dubbi dei magistrati contabili. msn.com scrive

ponte stretto nuovo stopIl Ponte sullo Stretto di Messina, il progetto si complica: gli scenari futuri - I dubbi della Corte dei Conti, il boom di candidature, le rassicurazioni di Ciucci e la sicurezza del ministro Salvini ... Riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Nuovo Stop