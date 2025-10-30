Ponte sullo Stretto l' Anm contro il governo | Totale insofferenza al controllo di legalità
"La nostra solidarietà piena ai colleghi della Corte dei Conti ingiustamente attaccati da esponenti del governo per aver semplicemente svolto una funzione che la legge gli attribuisce a tutela della cittadinanza. I magistrati contabili, come tutti i magistrati, operano con serietà e competenza a tutela delle risorse pubbliche con un compito prezioso per il funzionamento dello Stato. La loro delegittimazione è dannosa perché certifica la totale insofferenza al controllo di legalità che è compito ineludibile delle magistrature, ognuna secondo la propria sfera di competenza". Così la Giunta esecutiva centrale dell'Associazione nazionale magistrati in una nota. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
