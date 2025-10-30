Ponte sullo Stretto la furia di Matteo Salvini | La casta giudiziaria non ci fermerà

Matteo Salvini non arretra di un passo. Dopo la decisione della Corte dei Conti di non concedere il visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture attacca duramente parlando di un “ danno gravissimo per cittadini e imprese ” e di un’azione che rischia di “bloccare il futuro del Sud”. In un’intervista al Corriere della Sera definisce quella dei magistrati contabili una “ sentenza politica ”, assicurando però che “la casta giudiziaria non fermerà il diritto di milioni di italiani ad avere sviluppo e lavoro”. Secondo Salvini, la decisione della Corte è “un colpo basso contro un’opera strategica” e rappresenta “l’ennesima prova di un sistema che si oppone al cambiamento”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

