Ponte sullo Stretto la furia di Matteo Salvini | La casta giudiziaria non ci fermerà
Matteo Salvini non arretra di un passo. Dopo la decisione della Corte dei Conti di non concedere il visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto, il ministro delle Infrastrutture attacca duramente parlando di un “ danno gravissimo per cittadini e imprese ” e di un’azione che rischia di “bloccare il futuro del Sud”. In un’intervista al Corriere della Sera definisce quella dei magistrati contabili una “ sentenza politica ”, assicurando però che “la casta giudiziaria non fermerà il diritto di milioni di italiani ad avere sviluppo e lavoro”. Secondo Salvini, la decisione della Corte è “un colpo basso contro un’opera strategica” e rappresenta “l’ennesima prova di un sistema che si oppone al cambiamento”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Il progetto del Ponte sullo Stretto è miseramente fallito. Sotterrato dai rilievi della Commissione europea, prima, e adesso anche della Corte dei Conti. L’avevamo già denunciato: viola norme europee e interne, procedurali e ambientali. Meloni e Salvini sono gi Vai su Facebook
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, la furia di Matteo Salvini: “La casta giudiziaria non ci fermerà” - Dopo la decisione della Corte dei Conti di non concedere il visto di legittimità al progetto del Ponte sullo ... Segnala thesocialpost.it
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti boccia la delibera. Il governo: “Andremo avanti lo stesso” - Scontro istituzionale sul Ponte sullo Stretto: la Corte dei Conti respinge la delibera Cipess di agosto che approvava il progetto definitivo. Come scrive corrieretneo.it
Ponte sullo Stretto, la Lega dopo la decisione della Corte dei Conti: “Andremo avanti, il Sud non può restare indietro” - Dopo la decisione della Corte dei Conti sul progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, arrivano le reazioni della Lega, ... Da 98zero.com