Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti nega la legittimità | la risposta di Salvini

Dailynews24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto sul Ponte sullo Stretto è sempre più a rischio. Nella serata di ieri, 29 ottobre,  la Sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti del governo e delle amministrazioni dello Stato ha annunciato la decisione della Corte dei Conti. È stato ha negato il visto di legittimità. Riguardo questa decisione, la Corte ha . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, ecco perché la Corte dei conti ha bloccato il progetto e cosa succede ora - Dalla Corte arriva uno stop tecnico, non politico: sotto la lente dei magistrati le coperture economiche, le stime sul traffico, la conformità del progetto alle normative ambientali e la competenza de ... Lo riporta milanofinanza.it

ponte stretto corte contiPonte sullo Stretto, Salvini: “Risponderemo a Corte dei Conti, il progetto va avanti” - Il governo ha detto che nonostante la delibera negativa della Corte dei Conti il Ponte sullo Stretto sarà realizzato comunque ... Da msn.com

ponte stretto corte contiStop al Ponte sullo Stretto. Il Governo frena e attende le motivazioni della Corte dei Conti - La premier riunisce lo stato maggiore dell'esecutivo per studiare una strategia. Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Corte Conti