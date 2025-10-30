Ponte sullo stretto la Corte dei Conti | Le critiche allo stop siano rispettose dell’operato dei magistrati
La Corte dei conti invita al rispetto dell’operato dei magistrati. Dopo lo stop al Ponte sullo Stretto di Messina, in seguito al quale si sta tenendo in questi momenti una riunione di Governo a Palazzo Chigi, in una nota la Corte interviene in merito alle reazioni sulla decisione di non concedere il visto di legittimità alla delibera. “Tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, su profili strettamente giuridici della delibera Cipess, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione del ‘Ponte sullo stretto, senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera”, spiegano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
