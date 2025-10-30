Ponte sullo Stretto la Corte dei Conti aveva già espresso dubbi sulla delibera del Cipess

Perplessità, richieste di chiarimenti tecnici e procedurali. In 6 pagine fitte la Corte dei Conti aveva già espresso dubbi sulla delibera, al suo esame, con la quale il Cipess aveva dato il via libera al progetto del Ponte sullo Stretto. Nel documento, che era stato inviato alla presidenza del Consiglio, il magistrato istruttore Valeria Franchi aveva ricostruito la tempistica dei diversi passaggi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

