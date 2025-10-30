Ponte sullo Stretto il rischio di un altro no a novembre | il contratto sotto esame della Corte dei Conti

Sotto la lente della Corte dei Conti c’è un altro atto relativo al progetto del ponte sullo Stretto di Messina in attesa di essere giudicato. I giudici contabili stanno ancora esaminando i documenti, su cui è prevista una decisione nei primi giorni di novembre. I magistrati dell’Ufficio di controllo dovranno decidere se sottoporre o meno quest’altro atto sul Ponte al collegio della sezione centrale di controllo di legittimità. Il provvedimento «sub iudice» della Corte dei Conti riguarda il decreto approvativo del ministero dei Trasporti del terzo atto aggiuntivo alla convenzione con il concessionario Società Stretto di Messina. 🔗 Leggi su Open.online

