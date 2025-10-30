Ponte sullo Stretto il governo tira dritto Cosa può succedere dopo lo stop della Corte dei Conti

Roma, 30 ottobre 2025 – Il governo è deciso a tirare dritto sul Ponte di Messina. Il No della Corte dei Conti al visto di legittimità per il progetto dell’infrastruttura sullo Stretto non bloccherà l’opera: lo ribadisce questa mattina Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Altro che game over, come spererebbe qualche oscurantista dell'opposizione. Nelle prossime settimane l'esecutivo potrà assumersi la responsabilità politica di superare i rilievi della Corte dei Conti”. Giorgia Meloni, che ieri si è scagliata contro i magistrati contabili, ha convocato d’urgenza per questa mattina un Consiglio dei Ministri che deciderà come andare avanti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ponte sullo Stretto, il governo tira dritto. Cosa può succedere dopo lo stop della Corte dei Conti

