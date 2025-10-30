Ponte sullo Stretto | il governo è riunito a Palazzo Chigi Salvini c’è

L'Esecutivo dovrà assumersi la responsabilità politica di superare i rilievi della Corte dei Conti

