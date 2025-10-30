Ponte sullo Stretto il freno della Corte dei Conti è uno schiaffo ai cittadini non al governo

All’indomani del rifiuto di registrare la delibera Cipess sul Ponte sullo Stretto di Messina, la Corte dei conti ha rilasciato una nota nella quale ha rivendicato di essersi espressa «su profili strettamente giuridici della delibera, relativa al Piano economico finanziario afferente alla realizzazione» dell’opera, «senza alcun tipo di valutazione sull’opportunità e sul merito dell’opera». «Le sentenze e le deliberazioni della Corte dei conti – si legge ancora nel comunicato – non sono certamente sottratte alla critica che, tuttavia, deve svolgersi in un contesto di rispetto per l’operato dei magistrati». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ponte sullo Stretto, il freno della Corte dei Conti è uno schiaffo ai cittadini, non al governo

