Ponte sullo Stretto Flavio Cattaneo | Urgente e indispensabile investire ricaduta molto positiva

(Adnkronos) – "Da manager posso dire che è quanto mai urgente e indispensabile investire con decisione e visione strategica nelle infrastrutture italiane come sta facendo il Governo". Flavio Cattaneo, amministratore delegato dell'Enel, intercettato dall'Adnkronos, si schiera a favore del Ponte sullo Stretto, il giorno dopo il no della Corte dei Conti al visto di legittimità . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

