Ponte sullo Stretto Falcomatà | Corte dei Conti conferma i nostri dubbi sul progetto
"In questi anni abbiamo espresso più volte le nostre perplessità su un progetto come quello del Ponte che a parere di tanti tecnici e amministratori evidenzia numerose lacune dal punto di vista tecnico e finanziario. Lo abbiamo sempre fatto sempre rifuggendo l'idea di una posizione puramente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
