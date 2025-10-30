Ponte sullo Stretto e Corte dei conti | Panetta annuncia iniziativa del Pd a Villa San Giovanni

“La decisione della Corte dei Conti di non ammettere al visto di legittimità la delibera Cipess n. 412025, che assegnava 13,5 miliardi di euro al progetto del Ponte sullo Stretto, rappresenta un passaggio di enorme rilievo istituzionale e conferma la presenza di gravi criticità tecniche e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

LIVE - Ponte sullo Stretto, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Corte dei Conti: nessun giudizio, valutazioni giuridiche - facebook.com Vai su Facebook

La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, cosa dice la Corte dei Conti e cosa può fare il governo: il nodo è la responsabilità - Per andare avanti serve un passaggio in Consiglio dei ministri sugli 'interessi pubblici superiori' ... Scrive adnkronos.com

Ponte, Corte Conti: valutati solo profili strettamente giuridici delibera Cipess - La Corte dei conti tramite la Sezione di controllo di legittimità si è espressa, nella giornata di ieri, "su profili strettamente giuridici della delibera CIPESS, relativa al Piano econo ... Secondo finanza.repubblica.it

Ponte sullo Stretto, ecco perché la Corte dei conti ha bloccato il progetto e cosa succede ora - Dalla Corte arriva uno stop tecnico, non politico: sotto la lente dei magistrati le coperture economiche, le stime sul traffico, la conformità del progetto alle normative ambientali e la competenza de ... Scrive milanofinanza.it