Ponte sullo Stretto dopo il parere negativo della Corte dei Conti si muove la maggioranza | vertice con Meloni e Salvini

Stamattina il vicepremier Matteo Salvini parteciperà a Palazzo Chigi alla riunione convocata dalla presidente Giorgia Meloni sul Ponte sullo Stretto. Un vertice urgente, arrivato all’indomani della decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’approvazione del progetto definitivo dell’opera. I rilievi della Corte La magistratura contabile. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ponte sullo stretto dopo il parere negativo della corte dei conti si muove la maggioranza vertice con meloni e salvini

