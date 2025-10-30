Ponte sullo Stretto dopo il parere negativo della Corte dei Conti si muove la maggioranza | vertice con Meloni e Salvini
Stamattina il vicepremier Matteo Salvini parteciperà a Palazzo Chigi alla riunione convocata dalla presidente Giorgia Meloni sul Ponte sullo Stretto. Un vertice urgente, arrivato all’indomani della decisione della Corte dei Conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’approvazione del progetto definitivo dell’opera. I rilievi della Corte La magistratura contabile. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X
Ponte sullo Stretto, oggi il parere «non vincolante» della Corte dei Conti - ROMA Oltre 10mila elaborati e circa 4mila pagine, inviate dalla società Stretto di Messina, sulla base del materiale predisposto da Eurolink, il consorzio di cui è capofila Webuild.
Ponte sullo Stretto, Meloni convoca un vertice a Palazzo Chigi. Webuild soffre in borsa: cosa dicono gli analisti - Il supporto politico, secondo Equita, rimane chiaro ma la decisione della Corte dei Conti riduce notevolmente la visibilità almeno sulle tempistiche dei lavori.