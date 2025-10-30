Ponte sullo Stretto cosa succede ora dopo la decisione della Corte dei conti | si farà?

La Corte dei conti ha negato il visto di legittimità alla delibera Cipess che approvava il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, bloccando di fatto l’avvio dei lavori. I magistrati contabili contestano diversi aspetti del piano economico e finanziario: dalle coperture ai costi, dalle stime di traffico alla compatibilità ambientale e sismica. Ma il nodo centrale riguarda la conformità del contratto tra la società Stretto di Messina e il consorzio Eurolink (guidato da Webuild) alle norme europee sugli appalti. Secondo la Corte, il superamento del 50 per cento dei costi rispetto al bando originario avrebbe richiesto una nuova gara. 🔗 Leggi su Lettera43.it

