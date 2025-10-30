Ponte sullo Stretto Ciucci | Sorpresa da Corte agito in pieno rispetto delle norme

“Abbiamo accolto con grande sorpresa l’esito del controllo di legittimità operato dalla Corte dei conti che non ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione la delibera Cipess n. 412025 del Ponte sullo Stretto” - ha commentato l’amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha difeso a spada tratta l'opera del Ponte sullo Stretto, confermando che il percorso va avanti spedito nonostante il vaglio della Corte dei Conti - X Vai su X

Ciucci: «Sorpresa dalla Corte, abbiamo agito nel pieno rispetto delle norme»