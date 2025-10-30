Ponte sullo Stretto Bonelli | Un magna magna incredibile era meglio Berlusconi Pronti a fare ricorso in Europa
“Se il governo pensa di andare avanti a prescindere dal fatto che la delibera del Cipess è illegittima c’è un problema grave nel Paese. L’unica ingerenza è quella che fa Meloni contro la nostra Costituzione”. Lo ha affermato il deputato di Avs Angelo Bonelli, protestando davanti a Palazzo Chigi, mentre è in corso la riunione di governo sul Ponte sullo Stretto all’indomani della decisione della sezione centrale di controllo della Corte dei conti che ha negato il visto di legittimità alla delibera del Cipess sull’opera. “Se perdono e vanno avanti comunque, come cittadino e parlamentare andremo alla Corte di giustizia europea e siamo sicuri che vinceremo – ha aggiunto -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
