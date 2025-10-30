Ponte sullo Stretto Bonelli | Se il governo va avanti andremo alla Corte di giustizia e vinceremo

Messinatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è aperta oggi la riunione di governo sul Ponte di Messina, dopo il no della Corte dei conti al visto di legittimità della delibera Cipess sull’opera. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, è presente a Palazzo Chigi, mentre il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

ponte stretto bonelli governoPonte sullo Stretto, il Pd gioisce e delira: “adesso il governo Meloni cade, ci siamo quasi” - Senza la retorica del Ponte il governo resta con un pugno di mosche in mano. strettoweb.com scrive

ponte stretto bonelli governoPonte Messina: Bonelli, 'progetto di 28 anni fa, Meloni non è padrona dello Stato' - "La Corte dei Conti ha dichiarato che non potrà dare il visto di legittimità al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina, ovvero la delibera Cipess del Governo. Da msn.com

ponte stretto bonelli governoPonte sullo Stretto, perché c'è la bocciatura della Corte dei Conti: «Nessun giudizio, valutazioni giuridiche» - Il Ponte sullo Stretto di Messina resta al centro di un acceso scontro politico e istituzionale. Come scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Ponte Stretto Bonelli Governo