Ponte sullo Stretto Bonelli Avs | Progetto di 28 anni fa hanno nascosto documento essenziale – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2025 "La dichiarazione di Meloni in cui attacca la Corte dei Conti è scandalosa: hanno tenuto nascosto agli italiani un documento essenziale. Il documento dimostra che il progetto portato all'attenzione del Parlamento e della Corte dei Conti è vecchio di 28 anni. È l'unico parere che il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'organismo tecnico dello Stato, ha dato: il 10 ottobre del 1997" così il deputato Angelo Bonelli Avs. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

