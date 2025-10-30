Ponte sullo Stretto bocciature e polemiche

Tv2000.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stop della Corte dei Conti al progetto per il ponte sullo Stretto di Messina innesca un duro scontro politico. Il governo è intenzionato ad andare avanti. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

